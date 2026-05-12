Le colline sono teatro di una situazione di impunità che suscita sdegno e rabbia, anche a Tel Aviv. Nonostante le critiche e le richieste di misure più severe, il governo israeliano ha dichiarato di respingere con fermezza la recente decisione presa in sede legale. La questione riguarda atti che non sono stati perseguiti, alimentando il malumore tra le persone coinvolte e le autorità.

Campo libero L'Unione europea ha preso di mira gruppi e istituzioni, non solo individui. Soddisfazione moderata in casa palestinese dove ci si aspettava misure ancora più ampie ed incisive Campo libero L'Unione europea ha preso di mira gruppi e istituzioni, non solo individui. Soddisfazione moderata in casa palestinese dove ci si aspettava misure ancora più ampie ed incisive Sdegno, rabbia, delusione. Israele «respinge fermamente la decisione», ha scritto il capo della diplomazia Gideon Saar in un post su X, reagendo all’approvazione data ieri dai ministri degli Esteri dell’Ue a un nuovo e più ampio blocco di sanzioni contro diverse organizzazioni israeliane di estrema destra e alcuni coloni responsabili di violenze, sfollamenti e abusi di ogni tipo contro i palestinesi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Gli impuniti delle colline, Tel Aviv si infuria lo stesso

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