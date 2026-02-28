L’Alta corte israeliana accoglie il ricorso delle ong e sospende lo stop imposto da Tel Aviv a Gaza e Cisgiordania

L’Alta corte israeliana ha deciso di sospendere temporaneamente lo stop imposto da Tel Aviv alle attività delle ONG a Gaza e in Cisjordania. Le organizzazioni umanitarie coinvolte potranno continuare le loro operazioni nella regione fino a ulteriori indicazioni. La decisione riguarda un ricorso presentato dalle ONG stesse contro il divieto imposto dal governo israeliano. La sospensione sarà valida almeno fino a una nuova sentenza.

Le organizzazioni umanitarie potranno, almeno per il momento, proseguire il loro lavoro a Gaza e in Cisgiordania. La Corte Suprema israeliana ha infatti sospeso temporaneamente le misure del governo di Tel Aviv che imponevano a 37 ong internazionali di terminare le loro attività entro il 1 marzo. Tra queste anche Medici senza frontiere, Oxfam e Save the chidren. Il giudice dell’Alta Corte ha quindi accolto il ricorso urgente presentato da 17 realtà umanitarie, emettendo un’ingiunzione preliminare in attesa dell’udienza sulla legge contestata. “Siamo grati che la nostra richiesta di un’ordinanza provvisoria sia stata accolta” ha commentato Paolo Pezzati, portavoce per le Crisi umanitarie di Oxfam. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le organizzazioni umanitarie fanno ricorso all’Alta corte israeliana contro l’espulsione da Gaza e Cisgiordania decisa dal governoA meno di una settimana dal termine imposto da Tel Aviv per interrompere le attività nella Striscia di Gaza e nei Territori palestinesi, 17...

