L'Hantavirus ha attirato l'attenzione dopo che un focolaio si è sviluppato durante una crociera, ma attualmente in Italia ci sono solo sei persone sotto sorveglianza attiva, tutte senza sintomi. Gli esperti affermano che la trasmissibilità del virus rimane bassa e che la situazione non richiede misure di allarme. La sorveglianza continua a essere in corso, ma non si registrano casi di infezione conclamata nel paese.

L ’Hantavirus continua a far parlare di sé. Terminata la crociera dove si è sviluppato il focolaio del virus, al momento in Italia ci sono solo sei persone sotto sorveglianza attiva a scopo precauzionale e prive di sintomi. Gli esperti della SIMIT, Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali sottolineano che al momento non c’è pericolo per la popolazione e invitano alla calma. Hantavirus, si allarga il monitoraggio: i Paesi coinvolti X Leggi anche › Hantavirus: l’infettivologo Bassetti spiega che cos’è il virus sulla nave da crociera Hantavirus: rischio di diffusione ridotto. «Il focolaio di Hantavirus sembra riguardare un numero limitato di persone.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli esperti rassicurano: la situazione non deve allarmare. La trasmissibilità del virus rimane bassa. Ecco cosa c’è da sapere

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