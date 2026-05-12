Gli allievi del conservatorio insieme all' orchestra della Fenice al teatro Malibran
Il 14 maggio si terrà un evento al teatro Malibran che vedrà la partecipazione degli allievi del conservatorio e dell’orchestra della Fenice. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Teatro La Fenice e dal Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, prevede che alcuni dei migliori studenti dell’istituto possano esibirsi come solisti accompagnati dall’orchestra. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle attività di collaborazione tra le due istituzioni musicali.
Il 14 maggio torna Fenice e Conservatorio, l’iniziativa congiunta della Fondazione Teatro La Fenice e del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia che offre ai migliori allievi dell’istituto di formazione musicale la possibilità di esibirsi in veste solistica con l’Orchestra del Teatro La.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
Al teatro Bonci torna l'orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi: in programma il grande concerto sinfonicoCon il tradizionale concerto sinfonico, in programma al teatro Bonci giovedì 16 aprile (ore 20.
Al Teatro Massimo il concerto dell’Orchestra del Conservatorio Scarlatti, nel weekend torna Opera NicaSull’onda del successo delle repliche de Le convenienze ed inconvenienze teatrali appena concluse, la Fondazione Teatro Massimo propone una nuova...