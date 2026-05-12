Da martedì 19 a domenica 31 maggio le Pescherie della Rocca estense di Lugo ospiteranno ’Alberi’, la mostra fotografica di Isacco Emiliani, curata da Matteo Penazzi e patrocinata dal Comune di Lugo, con il sostegno e il contributo della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna e della Regione Emilia-Romagna. L’esposizione raccoglie 40 immagini di alberi monumentali della Bassa Romagna, frutto di 132 spedizioni notturne nell’arco di 7 anni, durante il quali fotografo è stato accompagnato dal nonno Tonino alla scoperta della profonda bellezza degli alberi. Isacco Emiliani, faentino, classe 1991, sviluppa progetti visivi e audiovisivi dedicati ai temi della sostenibilità e della tutela ambientale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli ’Alberi’ di Isacco Emiliani: un patrimonio inestimabile

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