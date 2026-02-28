Spezia-Reggiana 0-1 | gli aquilotti sprecano gli emiliani segnano

Lo Spezia affronta la Reggiana al Picco e perde 0-1. Nonostante abbia creato molte occasioni, gli aquilotti non sono riusciti a segnare e sono stati colpiti da Novakovic nel finale del primo tempo. La squadra di casa ha dominato il gioco, ma alla fine il risultato è stato determinato da un gol degli avversari.

La Spezia, 28 febbraio 2026 – Finisce male al Picco per lo Spezia che cede nello scontro salvezza alla Reggiana, dominando totalmente nel numero di occasioni (tutte fallite), ma viene punita da Novakovic nel finire del primo tempo. Donadoni punta sulla base della formazione vincente di Cesena, con l'inserimento di Vignali in difesa e con Vlahovic dall'inizio ma solo perché Skjellerup è costretto a cedere per un problema durante il riscaldamento. Parte subito forte lo Spezia che entra in area in dribbling ma poi ci pensano Papetti e Micai a salvare la porta degli ospiti. Passano solo due minuti ancora e Micai sbaglia consegnando il pallone a Romano che, dalla trequarti calcia, a porta vuota, ma non centra lo specchio.