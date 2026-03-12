Alberi e biodiversità Ecco il patrimonio custodito da Arezzo l' evento al Crea

Sabato 21 marzo si terrà a Arezzo un evento dedicato agli alberi e alla biodiversità, organizzato dal Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, i professionisti presenteranno i risultati preliminari di studi e ricerche sul patrimonio arboreo della zona. L'iniziativa coinvolgerà cittadini e addetti ai lavori in un momento di confronto e approfondimento.