Gli agenti della polizia locale impegnati a controllare i mezzi in sosta e la scoperta all' interno dell' auto
Durante un controllo delle soste, gli agenti della polizia locale hanno notato un comportamento sospetto da parte di chi si trovava all’interno di un veicolo parcheggiato. La pattuglia si è avvicinata per verificare la situazione e ha scoperto qualcosa di inatteso all’interno dell’auto. Sono stati eseguiti i controlli necessari per chiarire la natura della presenza e delle eventuali irregolarità.
Il comportamento sospetto della persona che c’era all’interno del veicolo ha attirato l'attenzione della pattuglia della polizia locale impegnata in quel momento nel controllo delle soste. I vigili si avvicinano al mezzo e fanno la scoperta.È successo a Brugherio nel pomeriggio di lunedì 11.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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