Gli agenti della polizia locale impegnati a controllare i mezzi in sosta e la scoperta all' interno dell' auto

Durante un controllo delle soste, gli agenti della polizia locale hanno notato un comportamento sospetto da parte di chi si trovava all’interno di un veicolo parcheggiato. La pattuglia si è avvicinata per verificare la situazione e ha scoperto qualcosa di inatteso all’interno dell’auto. Sono stati eseguiti i controlli necessari per chiarire la natura della presenza e delle eventuali irregolarità.

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