Investimenti sulla polizia locale a Misterbianco | parco auto rinnovato e nuove attrezzature per gli agenti

L’aumento dei fondi destinati alla polizia locale ha portato a Misterbianco a rinnovare il parco auto e ad acquistare nuove attrezzature per gli agenti. La scelta mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle operazioni quotidiane. Gli agenti ora dispongono di veicoli più recenti e strumenti aggiornati per svolgere meglio il loro lavoro. La decisione arriva in risposta alle esigenze di un territorio in crescita. Questa misura coinvolge direttamente le attività di controllo e sicurezza.

Prosegue l'azione dell'Amministrazione comunale di Misterbianco volta al rafforzamento del corpo di polizia locale, sia in termini di risorse umane che di dotazioni strumentali. Da oggi entrano ufficialmente in funzione tre nuove autovetture Jeep, complete di kit per il rilevamento dei sinistri stradali, e vengono rimesse in servizio due motociclette che andranno a potenziare il controllo del territorio e la capacità di intervento degli agenti. Come rende noto l'Amministrazione comunale, è in atto un percorso di crescita che segna un netto cambio di passo rispetto al passato: nel 2022 gli agenti operativi erano 13 e il parco auto risultava obsoleto e datato.