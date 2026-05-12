Negli ultimi tempi, gli adolescenti sembrano orientarsi verso scelte di abbigliamento che prediligono tonalità scure come il nero, oppure il bianco, con una tendenza verso colori neutri. Questa preferenza si riflette nelle scelte quotidiane di moda tra i giovani, che optano per capi semplici e minimalisti. Le scelte cromatiche sembrano diventare un modo per esprimere uno stile più sobrio e deciso, mantenendo comunque una certa libertà di espressione attraverso le sfumature dei colori scelti.

O il bianco, o al massimo i colori neutri: nell'abbigliamento dei più giovani è diventato meno comune vedere capi variopinti Osservando una qualsiasi scolaresca di adolescenti, o un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 18 anni in giro per strada in centro il venerdì sera, o ancora quelli che si aggirano tra i reparti di un negozio di fast fashion il sabato pomeriggio, una delle cose che si può notare con più facilità è che spesso non si vedono molti colori nel loro abbigliamento. «Ah scusate, non sapevo che oggi a scuola ci fosse la giornata in cui bisognava vestirsi tutti di nero» racconta di aver detto un giorno ai suoi alunni Marco Lovato, un professore di un istituto tecnico in provincia di Torino, entrando in classe.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli adolescenti preferiscono il nero

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