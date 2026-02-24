Sanremo 26 gli italiani preferiscono Amadeus e il Festival va forte al Sud e tra gli elettori di destra

Carlo Conti ha annunciato che condurrà il suo ultimo Festival di Sanremo, una decisione che circolava da tempo ma che ora diventa ufficiale. La scelta ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, mentre il pubblico si prepara alla gara tra i programmi in prima serata. La manifestazione continua a riscuotere grande interesse, soprattutto al Sud e tra gli elettori di destra, dove il Festival registra numeri elevati. La kermesse si avvicina rapidamente alla sua prima serata.

Carlo Conti è stato chiaro: «Questo è il mio ultimo Festival ». Una notizia che non ha fatto troppo scalpore dato che il conduttore toscano aveva già accennato alla possibilità di non condurre Sanremo 2027, vedremo se manterrà l’incarico di direttore artistico, ma è chiaro che al momento, a poche ore dall’apertura del sipario della prima serata, l’argomento sarà tenuto in freezer, come da tradizione, fino alla conferenza stampa della domenica, il giorno dopo la finale. Una notizia che però, secondo quanto rivelato da un sondaggio di YouTrend, a molti non farà né caldo né freddo, anzi, pare che il 38% degli italiani ha nostalgia di Amadeus, solo il 23% preferisce Carlo Conti. 🔗 Leggi su Open.online

Gli italiani rimpiangono Amadeus? Il sondaggio di YouTrend rivela che l’ex conduttore è più amato tra i giovani. Il 40% degli italiani non guarderà il Festival: tutti i numeri nel dettaglioIl ritorno di Amadeus al Festival di Sanremo ha generato discussioni tra il pubblico, soprattutto tra i giovani, secondo un sondaggio di YouTrend.

Sanremo “cancella” gli altri canali: cosa va (e non va) in onda durante la settimana del FestivalIl Festival di Sanremo 2026 monopolizza la televisione italiana a causa dell’ampia copertura mediatica e delle numerose dirette.

