xAI | basta un minuto per clonare la propria voce con Custom Voices

Recentemente è stato reso noto che con pochi minuti di registrazione è possibile creare un clone vocale preciso utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. Questa tecnologia, chiamata Custom Voices, permette di replicare la voce di una persona in modo molto realistico. Tuttavia, sono stati sollevati dubbi riguardo ai sistemi di sicurezza adottati per evitare usi impropri o furti dell’identità sonora.

? Cosa scoprirai Come può un minuto di audio creare un clone vocale perfetto?. Quali controlli impediscono il furto della propria identità sonora?. Come integreranno gli sviluppatori queste voci nei loro software?. Perché questa tecnologia cambierà il modo in cui interagiamo con l'IA?.? In Breve Libreria include oltre 80 voci preinstallate in 28 lingue diverse.. Modello vocale generato in meno di 120 secondi tramite console.. Protocollo di sicurezza a due fasi previene furti tramite vecchi audio.. Integrazione con Grok Voice Think Fast 1.0 per supporto clienti Starlink.. xAI ha lanciato la funzione Custom Voices che permette di creare un clone vocale partendo da soli sessanta secondi di registrazione naturale tramite la propria console.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - xAI: basta un minuto per clonare la propria voce con Custom Voices Notizie correlate Giorgio Armani, l'Autunno-inverno 2026/27 racconta un’eleganza che cambia pelle senza perdere la propria voce (anzi, con la voce di Mina)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. “Papà leggerà per sempre”: crea un’app per clonare la sua voce prima che la SLA lo renda mutoUn uomo affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica ha sviluppato un’applicazione rivoluzionaria capace di replicare fedelmente la voce umana in meno di...