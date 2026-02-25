Luca Ward deposita il marchio della sua voce | primo caso in Italia contro le copie IA

Luca Ward ha appena compiuto un gesto che potrebbe cambiare le regole del gioco per migliaia di professionisti della voce in Italia. Il doppiatore romano, quella voce calda e inconfondibile che per generazioni di spettatori italiani è stata Russell Crowe, Keanu Reeves, Pierce Brosnan e Hugh Grant, ha depositato ufficialmente il marchio sonoro della propria voce. Non si tratta di una mossa di vanità artistica, ma di una strategia giuridica avanzata per fronteggiare una minaccia sempre più concreta: la clonazione vocale tramite intelligenza artificiale. L’operazione, curata dallo studio legale MPMLegal attraverso l’avvocato e professore Marco Mastracci, rappresenta un caso pionieristico nel panorama italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

