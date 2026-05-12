Giuseppe Zeno | Daniela Santanchè ha tradito il mercato Ci ha fatto perdere 500mila euro

Un attore e imprenditore ha accusato pubblicamente l'ex ministra del Turismo e alcune società legate a lei di aver causato una perdita tra i 450mila e i 500mila euro a un suo gruppo. Secondo le sue dichiarazioni, l'ex ministra avrebbe tradito il mercato e influenzato negativamente la Borsa. La vicenda riguarda presunte azioni di natura finanziaria che avrebbero provocato danni economici significativi.

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