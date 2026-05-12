L’Atalanta sta valutando un cambiamento nella propria dirigenza. Secondo alcune fonti, il nome di un dirigente di alto livello è stato messo sotto osservazione e potrebbe essere coinvolto nel nuovo assetto societario. Il presidente della società ha recentemente elogiato pubblicamente questo dirigente, definendolo tra i migliori nel calcio. La stagione si avvia alla conclusione e le decisioni sul futuro potrebbero essere annunciate a breve.

Bergamo, 12 maggio 2026 – L’ Atalanta si prepara a voltare pagina, con la fine della stagione, da un punto di vista dirigenziale e forse anche tecnico. Luca Percassi - premiato ieri sera a Portofino con il “3° Premio Nazionale Gianni Di Marzio” come dirigente dell'anno - ha aperto le porte ad un prossimo cambiamento nei quadri nerazzurri. Partendo dall’avvicendamento nel ruolo strategico di direttore sportivo tra Tony D’Amico, a Bergamo da quattro anni, ora richiesto dal Milan, e Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli dello scudetto del 2023 e poi lo scorso anno alla Juventus. Parole di stima . “Con D’Amico ho un rapporto personale straordinario, quello che ha fatto in questi anni è qualcosa che conosco molto bene nel dettaglio: dal suo arrivo l'Atalanta è arrivata quinta, quarta, terza e quest'anno probabilmente settima.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giuntoli nel mirino dell’Atalanta. Percassi: “È uno dei migliori dirigenti del calcio”

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