Giullari | al Teatro Diana la Compagnia Artenauta porta in scena l' omaggio a Dario Fo

Venerdì 15 maggio alle 20.45, il Teatro Diana di Nocera Inferiore presenta “Giullari”, uno spettacolo ispirato al lavoro di Dario Fo. La rappresentazione è curata dalla Compagnia Artenauta e vede alla regia Antonello Ronga. La pièce si ispira al testo “Mistero Buffo” dell’autore italiano, con una rivisitazione che mantiene l’essenza originale. La produzione teatrale si svolge nel contesto di un evento dedicato alla figura di Fo.

Venerdì 15 maggio alle ore 20.45, il Teatro Comunale Diana di Nocera Inferiore ospita “Giullari”, spettacolo liberamente ispirato al Mistero Buffo di Dario Fo, per la regia di Antonello Ronga. La Compagnia Artenauta Teatro porta in scena l'opera nell'ambito della rassegna L'Essere e l'Umano, X.🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

"Ho visto un re": al teatro Testori un omaggio a Dario Fo e Franca RameGiovedì 30 aprile il Teatro Testori di Forlì ospita uno spettacolo in omaggio a Dario Fo e Franca Rame.

"L’invincibile Almonte d’Asia": al teatro Kemonia la compagnia Franco Cuticchio porta in scena i pupiPer chi non sa rinunciare allo spettacolo di opera dei pupi neanche per un giorno, prosegue la rassegna Domenica con i pupi al teatro Kemonia, in...