Ho visto un re | al teatro Testori un omaggio a Dario Fo e Franca Rame

Giovedì 30 aprile, il teatro di Forlì ospiterà uno spettacolo dedicato a Dario Fo e Franca Rame. L’evento si svolge nel teatro Testori e rende omaggio ai due artisti, noti per il loro contributo nel mondo dello spettacolo e del teatro. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale della città, con ingresso aperto al pubblico. La rappresentazione si concentrerà sulla figura di un re, titolo dello spettacolo.

Giovedì 30 aprile il Teatro Testori di Forlì ospita uno spettacolo in omaggio a Dario Fo e Franca Rame. Ho visto un re è il titolo dello spettacolo che prende le mosse dalla celebre canzone di Jannacci più volte presentata al pubblico dall'istrionico Fo.Nel centenario dalla nascita del grande. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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