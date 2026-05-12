Il giovane ciclista si apre sulla sua passione, ripercorrendo i primi passi in bicicletta e il rapporto con il ciclismo. A pochi giorni dalla tappa al Blockhaus, esprime il desiderio di indossare la maglia rosa e commenta le sfide del percorso. In un’intervista, Pellizzari parla anche di Vingegaard, affermando che nessuno è imbattibile. La sua storia e le sue aspirazioni si intrecciano con le aspettative della corsa.

E adesso la domanda gira ovunque nella carovana rosa, tra tifosi, addetti ai lavori e semplici curiosi: Giulio Pellizzari può davvero vincere il Giro d’Italia? Dopo la Grande Partenza in Bulgaria, il suo nome è diventato impossibile da ignorare. Perché quando nella seconda tappa Jonas Vingegaard ha acceso la corsa con uno dei suoi attacchi sulla salita di Lyaskoevts Monastery Pass, il primo a reagire senza esitazioni è stato proprio lui. Un segnale forte. Ora il Giro riparte dalla Calabria e Pellizzari si presenta con la calma di chi sa che il talento, da solo, non basta. Ma anche con la lucidità di chi non vuole nascondersi. Giulio, come sta? "Mi sento bene, davvero.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giulio Pellizzari: "Vingegaard? Nessuno è imbattibile. Sogno la maglia rosa"

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