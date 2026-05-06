Giro d'Italia 2026 i favoriti per la maglia rosa | Pellizzari e Bernal sfidano Vingegaard

Il Giro d'Italia 2026 sta per partire con 21 tappe che attraversano dalla Bulgaria fino a Roma, coinvolgendo 23 squadre. Tra i favoriti per la maglia rosa ci sono atleti come Pellizzari e Bernal, che si contendono la vittoria con il leader della corsa, Vingegaard. La competizione promette battaglie intense in ciascuna tappa, con gli atleti pronti a dare il massimo per salire sul podio finale.

Il Giro d'Italia edizione 109 è ai nastri di partenza: 21 tappe dalla Bulgaria a Roma in cui le 23 squadre che parteciperanno si daranno battaglia per le vittorie di tappa e per la classifica generale. Chi i favoriti? Jonas Vingegaard (Visma) davanti a Bernal (INEOS) e il nostro Giulio Pellizzari (Red Bull Bora). Ciccone (Lidl-Trek), Hanna (INEOS) e Milan (Lidl-Trek) per le vittorie di tappa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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