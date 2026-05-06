Giro d'Italia 2026 i favoriti per la maglia rosa | Pellizzari e Bernal sfidano Vingegaard

Da fanpage.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d'Italia 2026 sta per partire con 21 tappe che attraversano dalla Bulgaria fino a Roma, coinvolgendo 23 squadre. Tra i favoriti per la maglia rosa ci sono atleti come Pellizzari e Bernal, che si contendono la vittoria con il leader della corsa, Vingegaard. La competizione promette battaglie intense in ciascuna tappa, con gli atleti pronti a dare il massimo per salire sul podio finale.

Il Giro d'Italia edizione 109 è ai nastri di partenza: 21 tappe dalla Bulgaria a Roma in cui le 23 squadre che parteciperanno si daranno battaglia per le vittorie di tappa e per la classifica generale. Chi i favoriti? Jonas Vingegaard (Visma) davanti a Bernal (INEOS) e il nostro Giulio Pellizzari (Red Bull Bora). Ciccone (Lidl-Trek), Hanna (INEOS) e Milan (Lidl-Trek) per le vittorie di tappa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Giro d’Italia 2026: Pellizzari sfida Vingegaard. I favoriti e le tappe

Giro d’Italia 2026: i favoriti. Jonas Vingegaard destinato a dominare? Giulio Pellizzari punta al podioSiamo entrati ormai nella settimana che porta all’attesissimo via dalla Bulgaria per il Giro d’Italia 2026.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Cervia; the entry list with 3 days to go | Giro d'Italia 2026; Giro d'Italia 2026, squadre e partecipanti: i favoriti per la vittoria.

giro d italia 2026Giro d’Italia 2026, i favoriti per la maglia rosa: Pellizzari e Bernal sfidano VingegaardIl Giro d'Italia edizione 109 è ai nastri di partenza: 21 tappe dalla Bulgaria a Roma in cui le 23 squadre che parteciperanno si daranno battaglia per ... fanpage.it

giro d italia 2026Giro d'Italia, squadre e corridori partecipantiVenerdì 8 maggio sarà il giorno della partenza della 109^ edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa del vincitore e per tutti gli altri premi in ballo, da ... sport.sky.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.