Al termine della quarta tappa del Giro, disputata in Italia dopo le prime tre in Bulgaria, si sono verificati alcuni episodi di cronaca. Giulio Pellizzari ha usufruito di secondi di abbuono, mentre si sono create tensioni tra alcuni partecipanti, tra cui Christen. L’attenzione si è concentrata sul traguardo volante, dove si sono verificati alcuni momenti di nervosismo e discussioni tra i ciclisti.

Dopo le tre tappe iniziali in Bulgaria, finalmente il Giro è approdato in Italia e lo ha fatto con una scoppiettante quarta tappa. La salita di Cozzo Tunno ha fatto la differenza, spaccando completamente il plotone e mettendo anche in difficoltà alcuni uomini di classifica, in particolare Egan Bernal, comunque rientrato sui migliori grazie al lavoro dei compagni. Sempre pimpante e nelle prime posizioni è stato invece Giulio Pellizzari, che ha avuto anche il merito di prendersi quattro secondi di abbuono al KM Red Bull. Il marchigiano della Red Bull – BORA – hansgrohe si è fatto trovare pronto. Infatti la Visma Lease a Bike si è messa a lavorare per Jonas Vingegaard, con il danese voglioso di prendersi qualche secondo di abbuono.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari si prende i secondi di abbuono, ma che polemica con Christen! Cosa è successo al traguardo volante

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