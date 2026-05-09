Durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, Guillermo Tomas Silva si è distinto come il principale protagonista, mentre Egan Bernal ha ottenuto alcuni secondi di abbuono al traguardo volante. Nel corso della frazione, Ganna ha fornito un supporto importante al team. La tappa si è conclusa con questa dinamica, segnando una giornata intensa per i partecipanti.

Guillermo Tomas Silva è sicuramente il grande protagonista della seconda tappa del Giro d’Italia 2026. La sua vittoria con successiva conquista della Maglia Rosa ha segnato un momento storico per l’Uruguay, ma guardando proprio alla classifica generale c’è un altro sudamericano che si è portato al terzo posto e che ha fatto capire di non lasciare nulla al caso, anche quando si tratta di passare per primo al chilometro Red Bull. Il protagonista in questione è ovviamente Egan Bernal, che si è preso sei secondi di abbuono, sfruttando l’ottimo lavoro della sua Netcompany INEOS. La squadra britannica, infatti, appena è stato dato il segnale di ripartenza della corsa dopo la neutralizzazione per via della maxi caduta, ha subito aumentato il ritmo proprio in prossimità del traguardo volante.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Egan Bernal si prende i secondi di abbuono al traguardo volante! Grande lavoro di Ganna a supporto

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