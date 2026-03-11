Isaac Del Toro si scatena al traguardo volante! I secondi guadagnati alla Tirreno-Adriatico e al nuova classifica

Durante la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, Isaac Del Toro si è distinto al traguardo volante, guadagnando secondi preziosi. La tappa, caratterizzata da un percorso senza salite impegnative, ha visto il ciclista esibirsi in uno sprint deciso. Con questa azione, Del Toro ha migliorato la sua posizione nella classifica generale, che ora riflette i suoi recenti risultati.

La terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026 non proponeva difficoltà altimetriche di rilievo ed era stata pensata appositamente per offrire una ghiotta occasione ai velocisti, ma la classifica è stata ridisegnata ai vertici grazie a un traguardo volante che ha animato la giornata odierna alla Corsa dei Due Mari. Gli abbuoni in palio a Casette (tre secondi al primo atleta che è transitato, 2” al secondo e 1” al terzo) hanno stuzzicato la fantasia dei big ed è così mutato parzialmente lo scenario della graduatoria. Il leader Isaac Del Toro, che era riuscito a indossare la maglia azzurra al termine della frazione di ieri caratterizzata dallo... 🔗 Leggi su Oasport.it

