Giuliano Tartufi ecco rebranding | Innovare senza tradire identità

Un'azienda specializzata nel settore dei tartufi ha annunciato un restyling del proprio marchio per migliorare la presenza sui mercati internazionali. La strategia mira a mantenere intatte le radici locali e l'autenticità del prodotto, mentre si presenta con un'immagine rinnovata. L’obiettivo è rafforzare la posizione globale senza compromessi sulla identità territoriale dell’azienda. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

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Milano, 12 mag. (AdnkronosLabitalia) - Un nuovo volto per rafforzare il posizionamento internazionale senza perdere autenticità e radici territoriali. Giuliano Tartufi presenta a Tuttofood 2026 il nuovo progetto di rebranding sviluppato in collaborazione con Robilant. “È un progetto maturato negli anni. All'inizio ero molto legato alla vecchia immagine dell'azienda, poi ho capito che era arrivato il momento di evolvere”, racconta Giuliano Martinelli, fondatore dell'azienda umbra. La nuova identità visiva punta a valorizzare l'eccellenza del brand mantenendo intatti i valori storici costruiti in oltre quarant'anni di attività. “Oggi vedere l'entusiasmo dei clienti davanti al nuovo progetto mi ha fatto capire che la scelta è stata giusta”, spiega Martinelli.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuliano Tartufi, ecco rebranding: "Innovare senza tradire identità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Aquileia: innovare senza alterare Nikki Glaser: “Lui può uscire con altre, ma senza tradire l’intimitàLa comica Nikki Glaser ha rivelato i dettagli della sua particolare gestione sentimentale con Chris Convy, un rapporto caratterizzato da una libertà...