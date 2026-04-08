Aquileia | innovare senza alterare

A Aquileia si discute di come portare innovazione al sito storico senza modificarne l’aspetto originale. Nella giornata sono intervenuti il sindaco, il presidente della Fondazione e il direttore dell’ente che gestisce il patrimonio Unesco, per parlare di progetti e strategie future. L’obiettivo è conciliare il rispetto per il passato con le esigenze di sviluppo e fruizione moderna del sito.

Sud, sviluppo e competitività: le sfide sul tavolo. Incontro promosso da Confindustria Caserta Intervista a Emanuele Zorino, sindaco di Aquileia, Roberto Corciulo, presidente, e Cristiano Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia, ente gestore del sito Unesco. A cura di Annateresa Rondinella – Cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili, Università di Pisa. “La sfida più grande è coniugare tutela, valorizzazione e innovazione, garantendo la sostenibilità di un paesaggio ancora in larga parte intatto”. Con queste parole il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino, sintetizza la complessità che caratterizza la gestione di uno dei siti Unesco più delicati e stratificati del panorama europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Artex: “Innovare senza perdere autenticità e identità”Firenze, 3 febbraio 2026 – “L’artigianato artistico europeo si trova oggi davanti a una sfida cruciale: innovare senza perdere autenticità e... Antibiotici: un ciclo basta per alterare l’intestino per 8Uno studio svedese pubblicato su Nature Medicine rivela che alcuni antibiotici alterano il microbiota intestinale per anni.