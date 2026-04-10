La comica Nikki Glaser ha condiviso alcuni dettagli sulla sua relazione con Chris Convy, spiegando che lui può uscire con altre persone senza compromettere l’intimità tra loro. La coppia mantiene un rapporto definibile come aperto, con regole chiare sulla libertà di ciascuno. Glaser ha spiegato che questa modalità permette di conciliare la propria vita sentimentale con la libertà di frequentare altre persone.

La comica Nikki Glaser ha rivelato i dettagli della sua particolare gestione sentimentale con Chris Convy, un rapporto caratterizzato da una libertà non totale ma definibile come aperta. La quarantunenne ha spiegato che la sua visione della monogamia non prevede restrizioni per il partner, pur mantenendo un controllo rigoroso sulle proprie azioni personali all’interno della relazione. Un modello relazionale tra libertà concessa e confini personali. Il legame tra la comica e l’uomo, iniziato nel 2013 a New York, non segue le regole classiche della fedeltà esclusiva. Durante una recente intervista al programma Call Her Daddy dell’8 aprile, la Glaser ha chiarito che non gli importa se il suo compagno dovesse avere incontri con altre persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nikki Glaser: “Lui può uscire con altre, ma senza tradire l’intimità

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