Giulia Quel rovescio all’incrocio al Centro Gotico la presentazione del libro di Thomas Trenchi

Venerdì 15 maggio alle 17,30 si terrà presso le Librerie Coop del Centro Commerciale Gotico di Piacenza la presentazione del libro “Giulia. Quel rovescio all’incrocio” scritto da Thomas Trenchi. L’evento prevede la lettura di alcuni passaggi del testo e un confronto con l’autore. La presentazione si svolgerà negli spazi del centro commerciale e l’ingresso è libero.

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