Giulia Quel rovescio all’incrocio al Centro Gotico la presentazione del libro di Thomas Trenchi
Venerdì 15 maggio alle 17,30 si terrà presso le Librerie Coop del Centro Commerciale Gotico di Piacenza la presentazione del libro “Giulia. Quel rovescio all’incrocio” scritto da Thomas Trenchi. L’evento prevede la lettura di alcuni passaggi del testo e un confronto con l’autore. La presentazione si svolgerà negli spazi del centro commerciale e l’ingresso è libero.
Venerdì 15 maggio alle ore 17,30, all’interno delle Librerie Coop del Centro Commerciale Gotico di Piacenza, si terrà la presentazione del libro “Giulia. Quel rovescio all’incrocio” (Edizioni Officine Gutenberg) del giornalista Thomas Trenchi, con la presenza dell’autore insieme a Giulia Gardani.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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