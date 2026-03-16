Giulia Quel rovescio all' incrocio al Filodrammatici la presentazione del libro di Thomas Trenchi
Sabato 21 marzo alle 18, al Teatro Filodrammatici, si svolge la presentazione del libro “Giulia. Quel rovescio all'incrocio” scritto da Thomas Trenchi. L'evento prevede la lettura di alcune parti del testo e un intervento dell'autore davanti al pubblico. La serata è dedicata alla presentazione di questa nuova pubblicazione incentrata su una protagonista chiamata Giulia.
Sabato 21 marzo alle ore 18 al Teatro Filodrammatici si terrà la presentazione del libro “Giulia. Quel rovescio all'incrocio” di Thomas Trenchi. Oltre all'autore interverrà Giulia Gardani. Moderatore Marcello Pollastri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Presentazione del libro Giulia. Quel rovescio all’incrocioGiulia. Quel rovescio all’incrocio, la storia di Giulia Gardani scritta da Thomas Trenchi, ????? ?????????? ?????? ?? ????? ?? ?????? ??? ??????????? ... piacenzasera.it