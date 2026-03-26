Stefano De Martino sparito con gli amici dopo la nomina a Sanremo | È blindato

Da dilei.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sua recente nomina a Sanremo, Stefano De Martino non è stato visto in pubblico con gli amici e sembra aver scelto di mantenere un certo riserbo. Sul fronte professionale, il conduttore ha ottenuto risultati positivi, battendo competitor come La Ruota della Fortuna e Gerry Scotti nelle gare di ascolti, confermando il suo successo nella programmazione televisiva del mercoledì sera.

Per Stefano De Martino è un periodo d’oro, almeno sul versante lavorativo:  Affari tuoi  battaglia con  La Ruota della Fortuna  ma è tornato a vincere nella gara degli ascolti contro Gerry Scotti,  Stasera tutto è possibile  domina il mercoledì sera, lasciando gli altri programmi a bocca asciutta. E non dimentichiamo la nomina a conduttore del Festival di Sanremo, annunciata proprio durante la serata finale della kermesse musicale da Carlo Conti. Se da un lato per il conduttore si tratta di un grande attestato di stima da parte della rete, dall’altra però starebbe compromettendo la sua vita privata. Secondo le ultime indiscrezioni infatti De Martino non vedrebbe più gli amici e un legame in particolare sarebbe in crisi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Stefano De Martino sparito con gli amici dopo la nomina a Sanremo: “È blindato”

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