Stefano De Martino sparito con gli amici dopo la nomina a Sanremo | È blindato

Dopo la sua recente nomina a Sanremo, Stefano De Martino non è stato visto in pubblico con gli amici e sembra aver scelto di mantenere un certo riserbo. Sul fronte professionale, il conduttore ha ottenuto risultati positivi, battendo competitor come La Ruota della Fortuna e Gerry Scotti nelle gare di ascolti, confermando il suo successo nella programmazione televisiva del mercoledì sera.

Per Stefano De Martino è un periodo d’oro, almeno sul versante lavorativo: Affari tuoi battaglia con La Ruota della Fortuna ma è tornato a vincere nella gara degli ascolti contro Gerry Scotti, Stasera tutto è possibile domina il mercoledì sera, lasciando gli altri programmi a bocca asciutta. E non dimentichiamo la nomina a conduttore del Festival di Sanremo, annunciata proprio durante la serata finale della kermesse musicale da Carlo Conti. Se da un lato per il conduttore si tratta di un grande attestato di stima da parte della rete, dall’altra però starebbe compromettendo la sua vita privata. Secondo le ultime indiscrezioni infatti De Martino non vedrebbe più gli amici e un legame in particolare sarebbe in crisi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano De Martino sparito con gli amici dopo la nomina a Sanremo: “È blindato” Articoli correlati Martina Miliddi: dalla pausa dopo Amici a una nuova avventura con Stefano De Martino in Affari Tuoi“Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Perché si chiamano giorni della merla?... Leggi anche: “Anche loro con lui a Sanremo”. L’annuncio poco dopo la scelta di Stefano De Martino Approfondimenti e contenuti su Stefano De Martino sparito con gli... Discussioni sull' argomento Stefano De Martino a Sanremo 2027, arriva la lettera di Pierdavide Carone; Stefano De Martino ricorda il padre Enrico per la Festa del papà | La toccante dedica. Stefano De Martino blinda Step: « Non diciamo che è l’ultima, finiremmo per tornare». Cos'è il patto della tortaL’atmosfera è quella delle grandi occasioni, ma con la leggerezza di chi sa di aver vinto una scommessa che sembrava persa. Al tavolo insieme ... msn.com Stefano De Martino blinda Step: « Non diciamo che è l’ultima, finiremmo per tornare»L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, ma con la leggerezza di chi sa di aver vinto una scommessa che sembrava persa. Al tavolo insieme a Stefano De Martino, ... ilmattino.it Grande successo per lo show di Stefano De Martino, Stasera Tutto è Possibile, ormai è una garanzia per Rai2 Diventato un appuntamento imperdibile per chi vuole godersi qualche ora spensierata davanti alla tv. Infatti vince la prima serata con 2.150.000 spe - facebook.com facebook Ci voleva Stefano De Martino per far ammettere ad alcuni che il mercoledì di Rai 1 è spento. E lo è da anni, non da 4 settimane. Peccato che gli stessi non l’hanno mai sottolineato quando dovevano esaltare altri show appositamente collocati al mercoledì #Sta x.com