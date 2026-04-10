Su Instagram, Fedez ha condiviso una storia in cui mostra una foto della compagna con il pancione, annunciando così di aspettare il terzo figlio. La pubblicazione non contiene commenti o commenti aggiuntivi, limitandosi a mostrare l’immagine. La notizia arriva in modo diretto e semplice, senza ulteriori dettagli. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Fedez fa arrivare una notizia, senza enfasi, attraverso una storia Instagram: diventerà papà per la terza voltà. Il rapper ha mostrato la compagna Giulia Honegger al mare sotto a un portico in jeans slacciati e magliettina sopra la pancia ormai evidente, accompagnando lo scatto con un cuore bianco. Nessun annuncio formale, nessuna dichiarazione: solo un’immagine che conferma tutto. Per il cantante si tratta del terzo figlio. Dopo Leone Lucia e Vittoria Lucia, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, arriva quindi una nuova fase della sua vita privata. La scelta del silenzio, almeno fino alla conferma social, non è casuale. Negli ultimi tempi Fedez ha progressivamente ridotto la condivisione della sua vita privata, preferendo un racconto più controllato e legato quasi esclusivamente alla musica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fedez papà per la terza volta, posta su Ig una foto della compagna Giulia Honegger con il pancino

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Fedez diventa papà per la terza volta, Giulia Honegger è incinta: la conferma con una foto su InstagramFedez sceglie ancora una volta Instagram per far arrivare una notizia che, fino a poche ore prima, era rimasta sospesa tra indiscrezioni e silenzi.

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Giulia Honegger è incinta, Fedez sarà padre per la terza volta: la foto del pancione x.com