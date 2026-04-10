Fedez e Giulia Honegger sono in attesa di un bambino, confermato dall'artista con la pubblicazione di una foto del pancino. La notizia circolava da alcune settimane, ma ora è stata resa ufficiale. È il terzo figlio per il rapper, che ha già due figli con la sua ex moglie. La gravidanza di Honegger si aggiunge alle notizie di vita privata che coinvolgono il cantante e la sua fidanzata.

Fedez sarà padre per la terza volta, dopo i figli Leone e Vittoria nati dal matrimonio con Chiara Ferragni arriva un altro bebè con la fidanzata Giulia Honegger La notizia circolava da settimane, ma ora è ufficiale: Giulia Honegger è incinta e aspetta un figlio da Fedez. Dopo giorni di indisc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giulia Honegger incinta di Fedez, è ufficiale: il rapper pubblica la foto del pancino che conferma la gravidanza

Fedez e la foto di Giulia Honegger col pancino: il rapper conferma la gravidanzaDopo settimane di voci e rumors Fedez conferma con una foto la gravidanza di Giulia Honegger.

La fidanzata di Fedez è incinta, ora è ufficiale: la foto di Giulia Honegger col pancione conferma la gravidanzaDopo giorni di indizi e supposizioni, è arrivata la conferma che in molti aspettavano.

Giulia Honegger e Fedez Gravidanza e Gender Reveal in Arrivo

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Fedez annuncia sui social la gravidanza di Giulia Honegger: terzo figlio in arrivo - facebook.com facebook

Giulia Honegger è incinta, Fedez sarà padre per la terza volta: la foto del pancione x.com