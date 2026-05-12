Al Ministero della Cultura si registra una crescente tensione, legata al licenziamento di due figure chiave. All’interno del partito Fratelli d’Italia, il quadro si fa sempre più complesso, con alcuni membri che si sentono isolati e altri coinvolti in discussioni interne. La situazione riguarda aspetti organizzativi e di gestione, che stanno creando divisioni tra gli stessi esponenti del partito. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito.

Al Ministero della Cultura c’è un clima di grande tensione. Il licenziamento di due figure chiave dello staff del ministro Alessandro Giuli – Emanuele Merlino ed Elena Proietti – ha aperto uno scontro interno a Fratelli d’Italia che ora coinvolge direttamente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Secondo la ricostruzione di la Repubblica, la premier avrebbe convocato Giuli a Palazzo Chigi per un faccia a faccia durato circa un’ora dopo la revoca degli incarichi ai due collaboratori. Ufficialmente, il colloquio sarebbe servito a «ribadire la piena sintonia all’interno dell’azione di governo», ma nel partito viene descritto come «una strigliata», con toni molto duri.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Giuli è sempre più isolato dentro Fratelli d’Italia

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