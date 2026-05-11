All’interno di Fratelli d’Italia si sono verificati recentemente licenziamenti al ministero, alimentando tensioni tra le varie fazioni del partito. La situazione è stata descritta come una sorta di guerra interna, con scontri tra diverse fazioni che si contendono il controllo e l’influenza nel partito di governo. La vicenda si inserisce nel quadro più ampio delle dinamiche politiche e organizzative che coinvolgono il movimento di Giorgia Meloni.

Fratelli coltelli d’Italia. L’ultima puntata della serie post referendum dipinge uno scenario inedito nella guerra tra bande interna al partito di Giorgia Meloni. Iniziato con le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi (fazione Fazzolari), proseguito con la rimozione di Daniela Santanchè (fazione La Russa), il conflitto si sposta in ‘casa’ di Alessandro Giuli. Alessandro Giuli (Ansa). La controffensiva di Giuli: via Merlino e Proietti. Il ministro-dandy, finito nel mirino per la gestione dei casi Venezi e Biennale, cerca di rialzare la testa e reagisce punendo i suoi, ovvero defenestrando il capo della segreteria tecnica, Emanuele Merlino, e la segretaria particolare, Elena Proietti.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Giuli, i licenziamenti al ministero e la guerra interna a Fratelli d’Italia

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