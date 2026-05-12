Giuli a rapporto da Meloni Tante belle parole ma salta la missione a Bruxelles

Il ministro della Cultura è stato convocato dal premier per un incontro di circa un'ora, durante il quale gli è stata espressa la volontà di mantenere un rapporto di stretta collaborazione. Tuttavia, il ministro non ha partecipato alla missione a Bruxelles prevista con i colleghi europei, nonostante le rassicurazioni di sintonia tra i due. La questione ha attirato l’attenzione sulla mancata presenza del ministro all’appuntamento internazionale.

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Il premier convoca per un’ora il capo del dicastero della Cultura. Gli ribadisce «piena sintonia». Però lui dà buca ai colleghi europei. E presta il fianco al Pd: «Brutta figura». Un’ora di colloquio a Palazzo Chigi per tentare di chiarirsi. Ieri il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per un confronto franco su quanto avvenuto negli ultimi giorni. Dopo le polemiche con il presidente della Fondazione La Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, circa il padiglione russo maldigerito a via del Collegio Romano, è trapelato che Giuli avrebbe firmato un decreto di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Giuli a rapporto da Meloni. Tante belle parole ma salta la missione a Bruxelles ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Dopo il caos su Regeni. Giuli a rapporto da Meloni: "Confermata la fiducia" Giuli un'ora a Palazzo Chigi. "Con Meloni rapporto cordiale e proficuo"Dopo la decisione di cambiare i vertici del suo staff licenziando Emanuele Merlino e Elena Proietti, il ministro della Cultura Alessandro Giuli è... Argomenti più discussi: Dopo il caos su Regeni. Giuli a rapporto da Meloni: Confermata la fiducia; Giuli un’ora a Palazzo Chigi. Meloni gli ribadisce sostegno: rapporto cordiale e proficuo; Giuli licenzia i dirigenti del ministero della Cultura: la decisione dopo i fondi negati al documentario su Regeni; Governo, Giuli a Palazzo Chigi da Meloni dopo il licenziamento dei vertici dello staff al MiC. ? Da parte della presidente del Consiglio è stata ribadita la piena volontà di sostenere l'azione di un Ministero centrale per l'Italia. È emersa, anche sul piano formale, la solidità di un rapporto cordiale e proficuo tra il capo del governo e il ministro Giuli, releg x.com Rhea Ripley parla della sua posizione in cima, volendo aiutare altri talenti come Giulia reddit Dopo il caos su Regeni. Giuli a rapporto da Meloni: Confermata la fiduciaPalazzo Chigi difende il titolare del Mic: Ricostruzioni prive di fondamento. Ma oggi non andrà alla riunione dei ministri Ue della Cultura a Bruxelles. msn.com