Giuli un' ora a Palazzo Chigi Con Meloni rapporto cordiale e proficuo

Il ministro della Cultura ha trascorso circa un'ora a Palazzo Chigi, dopo aver annunciato il cambio ai vertici del suo staff. Sono stati licenziati Emanuele Merlino ed Elena Proietti. Il ministro ha dichiarato che il rapporto con il presidente del Consiglio è stato cordiale e proficuo. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure ufficiali e senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati.

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Dopo la decisione di cambiare i vertici del suo staff licenziando Emanuele Merlino e Elena Proietti, il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato circa un'ora a Palazzo Chigi. Giuli è arrivato attorno alle 15.15 nella sede del governo, pochi minuti prima della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo l'incontro ha fatto rientro in auto nella sede del ministero al Collegio Romano per poi andare domani a Bruxelles come previsto per la riunione dei ministri Ue della Cultura. Sul tavolo ci sarà anche la questione Biennale di Venezia, dopo che l'Unione europea ha condannato a più riprese la riapertura del Padiglione della Russia, ha chiesto chiarimenti all'Italia sulla possibile violazione delle sanzioni nei confronti di Mosca e ha annunciato il taglio di 2 milioni di fondi all'istituzione culturale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giuli un'ora a Palazzo Chigi. "Con Meloni rapporto cordiale e proficuo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giuli a colloquio con Meloni per un’ora a Palazzo Chigi. L’appuntamento chiesto dal ministro. Chigi: «Le polemiche? Normale dialettica»Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha chiesto e ottenuto un incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. Il ministro Giuli a colloquio con Meloni per un’ora a Palazzo ChigiIl ministro della Cultura Alessandro Giuli, a quanto si apprende, è stato circa un’ora a Palazzo Chigi. Argomenti più discussi: Il ministro della Cultura Giuli un'ora a palazzo Chigi; Terremoto alla Cultura. Giuli silura mezzo staff. Tensioni per il caso del docufilm su Regeni; Meloni incontra Marco Rubio; Il ministro Giuli: Biennale, pasticcio di Buttafuoco: si è auto-commissariato. Giuli chiude il capitolo Venezia: Pietrangelo Buttafuoco è un fratello sbagliato La Biennale accusata di danno d'immagine e Palazzo Chigi chiamato a intervenire Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlink.me/uZadHC x.com Governo, il ministro Giuli a Palazzo Chigi per circa un’ora. Insorge il M5s: Di che cosa ha parlato?Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e’ stato circa un’ora a Palazzo Chigi. Nella sede del governo si trovava anche la premier Giorgia Meloni. M5s: Di cosa ha parlato Giuli a Palazzo Chigi? ... affaritaliani.it