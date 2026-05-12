Dopo il caos su Regeni Giuli a rapporto da Meloni | Confermata la fiducia

Dopo le tensioni legate alla vicenda di Regeni, il ministro della Cultura ha incontrato la premier per un chiarimento, confermando la fiducia nel proprio ruolo. Nel frattempo, all’interno del ministero, sono stati presi provvedimenti, tra cui l’azzeramento di una parte dello staff del ministro. Si susseguono interventi di vario tipo, tra chi continua a sostenere le proprie posizioni, chi cerca di minimizzare, e chi invece avverte con un messaggio diretto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui