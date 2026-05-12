Dopo il caos su Regeni Giuli a rapporto da Meloni | Confermata la fiducia
Dopo le tensioni legate alla vicenda di Regeni, il ministro della Cultura ha incontrato la premier per un chiarimento, confermando la fiducia nel proprio ruolo. Nel frattempo, all’interno del ministero, sono stati presi provvedimenti, tra cui l’azzeramento di una parte dello staff del ministro. Si susseguono interventi di vario tipo, tra chi continua a sostenere le proprie posizioni, chi cerca di minimizzare, e chi invece avverte con un messaggio diretto.
Chi tira dritto, chi minimizza, chi striglia (con un avvertimento). Nel caso, squisitamente politico che ha investito – per l’ennesima volta – il ministero della Cultura, con la decisione del ministro Alessandro Giuli di azzerare parte del suo staff, c’è tutto lo spirito dei tempi. I tempi di una campagna elettorale per le Politiche del 2027 che sembra già cominciata, i tempi di un post referendum con la maggioranza che ha visto bocciata la sua riforma della giustizia, i tempi di un governo che è a un passo dal traguardo di diventare, a settembre, il più longevo della storia della Repubblica, eppure mai come adesso è attraversato da tensioni e lotte interne.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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