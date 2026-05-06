Deposito officina Eav su via Appia quali compensazioni per la città di Giugliano?
A Giugliano, è stato completato un nuovo deposito officina dell'Eav lungo via Appia, considerato uno dei lavori più rilevanti degli ultimi anni nella zona. La realizzazione dell’opera ha suscitato domande sui possibili benefici o compensazioni che la città potrebbe ricevere in cambio. Per ora, si attendono dettagli ufficiali riguardanti eventuali accordi o interventi destinati a mitigare l’impatto del cantiere sulla comunità locale.
L'area attualmente interessata da terreni agricoli diventerà dunque zona di parcheggio e manutenzione dei treni della linea Piscinola-Aversa. Il complesso sorgerà su un’area di circa 23 ettari, attraversata dalla linea metropolitana. Il progetto prevede due aree distinte: una prima zona, affacciata sulla via Appia e grande circa 5 ettari, ospiterà uffici amministrativi e di rappresentanza. La seconda, più interna e ampia oltre 15 ettari, sarà invece destinata alle attività tecniche, con spazi per la movimentazione e la manutenzione dei convogli ferroviari. Un intervento che punta a potenziare l’efficienza del servizio e delle infrastrutture EAV ma non di benefici diretti per il territorio che la ospita.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Deposito officina Eav su via Appia, quali compensazioni per la città di Giugliano
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