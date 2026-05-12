Giudice Sportivo Serie A | indagini in corso per Cagliari Udinese pioggia di ammende Milan decimato dalle squalifiche! Tutte le decisioni dopo la 36ª giornata
Dopo la 36ª giornata del campionato di Serie A 202526, il Giudice Sportivo ha emesso le sue decisioni, includendo numerose sanzioni e provvedimenti disciplinari. Sono in corso indagini relative alla partita tra Cagliari e Udinese, mentre diverse squadre hanno ricevuto ammende per comportamenti non conformi alle norme. Il Milan si trova invece con un numero consistente di giocatori squalificati, riducendo le opzioni a disposizione dell’allenatore.
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