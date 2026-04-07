Giudice Sportivo Serie A | pioggia di squalifiche due giornate per Maleh! Tutte le decisioni dopo la 31ª giornata

Dopo la conclusione della 31ª giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha emesso un nuovo comunicato con diverse sanzioni. Tra le decisioni prese, una squalifica di due giornate è stata inflitta a un giocatore per un comportamento ritenuto violento durante l'ultima partita. Sono state inoltre comminate multe e squalifiche di varia durata a vari altri calciatori e società.

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