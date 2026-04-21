Giudice Sportivo Serie A le decisioni dopo la 33ª giornata | multe e squalifiche ecco tutti i provvedimenti adottati!

Dopo la 33ª giornata del campionato 202526, il Giudice Sportivo ha emesso una serie di decisioni che riguardano multe e squalifiche. Sono state prese provvedimenti nei confronti di alcuni giocatori e staff, con sanzioni che includono sospensioni e ammende economiche. Le decisioni sono state comunicate ufficialmente e riguardano episodi accaduti durante le partite di questa giornata.

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