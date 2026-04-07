Il nuovo video dei figli di Harry e Meghan | Lilibet è una coniglietta Archie ruba la borsa alla mamma

Durante il fine settimana di Pasqua, il principe Harry e Meghan Markle sono rimasti nella loro abitazione californiana, dove hanno organizzato una caccia alle uova nel giardino. Sul nuovo video condiviso, si vede la figlia di Harry e Meghan, Lilibet, che si comporta come una coniglietta, mentre il figlio più grande, Archie, prende la borsa della madre. La famiglia ha condiviso momenti di vita quotidiana con i loro follower attraverso i social media.

Il principe Harry e Meghan Markle a Pasqua sono rimasti nella loro casa californiana e hanno organizzato una caccia alle uova in giardino per i figli. Come sono diventati Archie e Lilibet?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Principe Harry e Meghan Markle condividono sui social rari momenti di famiglia insieme ai figli Archie e LilibetNiente formalità, niente protocollo: solo momenti autentici, tra giochi, natura e affetto.

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Temi più discussi: Harry e Meghan, i figli Archie e Lilibet tornano a mostrarsi in video; Vacanze sulla neve per il principe Harry, dai video con il piccolo Archie alle foto con Eileen Gu e Justin Trudeau; Harry e Meghan a Pasqua, le nuove immagini dei figli mostrano un grande cambiamento; Pasqua in famiglia: Meghan Markle mostra Archie e Lilibet in nuovi tenerissimi video.

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