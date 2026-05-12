Giro pagelle 4ª tappa | Ciccone sfrutta l' occasione 9 Vingegaard non sbaglia nulla ma è da 5
Nella quarta tappa del Giro, Ciccone ha conquistato la maglia rosa grazie a una performance senza errori. Vingegaard, invece, ha completato la tappa senza sbavature, ma il suo punteggio è stato di 5. Durante la stessa frazione, il concorrente Thomas Silva è crollato in salita, mentre Aular ha commesso un errore. Le classifiche e i punteggi sono stati aggiornati di conseguenza.
Il mare, finalmente. L’Italia, la Calabria. L’uomo che misura le nuvole di Jan Fabre, nel Parco di Catanzaro. I Testimoni di Mimmo Paladino. Una tappa corta, che sarà mai. I kitesurf che inseguono il vento davanti alla spiaggia di Gizzeria Lido. Kelderman e Groves che abbandonano la corsa. La moglie di Thomas Silva che è arrivata in nave con il loro cagnolino, Loki, ma ha fatto in tempo a vedere giusto un lampo di rosa. E una delle prime regole che impari nel ciclismo: il giorno di riposo fa male a tanti. Aveva una grande occasione, e se l’è presa. Era stato l’ultimo italiano in maglia gialla, nel 2019. Quattro anni dopo al Tour aveva portato la maglia a pois di miglior scalatore fino al podio degli Champs-Élysées.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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