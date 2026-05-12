Giro pagelle 4ª tappa | Ciccone sfrutta l' occasione 9 Vingegaard non sbaglia nulla ma è da 5

Nella quarta tappa del Giro, Ciccone ha conquistato la maglia rosa grazie a una performance senza errori. Vingegaard, invece, ha completato la tappa senza sbavature, ma il suo punteggio è stato di 5. Durante la stessa frazione, il concorrente Thomas Silva è crollato in salita, mentre Aular ha commesso un errore. Le classifiche e i punteggi sono stati aggiornati di conseguenza.

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Il mare, finalmente. L’Italia, la Calabria. L’uomo che misura le nuvole di Jan Fabre, nel Parco di Catanzaro. I Testimoni di Mimmo Paladino. Una tappa corta, che sarà mai. I kitesurf che inseguono il vento davanti alla spiaggia di Gizzeria Lido. Kelderman e Groves che abbandonano la corsa. La moglie di Thomas Silva che è arrivata in nave con il loro cagnolino, Loki, ma ha fatto in tempo a vedere giusto un lampo di rosa. E una delle prime regole che impari nel ciclismo: il giorno di riposo fa male a tanti. Aveva una grande occasione, e se l’è presa. Era stato l’ultimo italiano in maglia gialla, nel 2019. Quattro anni dopo al Tour aveva portato la maglia a pois di miglior scalatore fino al podio degli Champs-Élysées.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro, pagelle 4ª tappa: Ciccone sfrutta l'occasione, 9. Vingegaard non sbaglia nulla ma è da 5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, presenti Pellizzari e CicconeL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà... Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, Pellizzari e Ciccone all’attaccoL’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà... Argomenti più discussi: Giro d'Italia, le pagelle della 1ª tappa: Magnier e Stuyven da 9. Milan butta via la volata: 4,5; Pagelle Giro d’Italia 2026: show di Magnier che si prende la maglia rosa. Da Milan ci si aspettava di più; Giro d’Italia, le pagelle: il treno di Milan è da rivedere, sospeso il giudizio sulla Bulgaria; VIDEO: Highlights Tappa 4 Giro di Romandia 2026. Pagelle Giro d’Italia 2026: Ciccone ha dato tanto, forse sottovalutato; Pellizzari ripensi a Del ToroPAGELLE GIRO D'ITALIA 2026 Quarta tappa, martedì 12 maggio Giulio Ciccone, 9: 7 anni dopo la maglia gialla indossata per due giorni al Tour de France, si ... oasport.it