Giro d' Italia parzialmente soppresse corse Circum
Il Giro d'Italia di quest'anno ha annunciato alcune modifiche al percorso delle corse Circum, che sono state parzialmente soppresse. Giovedì si svolgerà la tappa che collega Paestum a Napoli, passando per diverse città della regione Campania. La carovana rosa si prepara a attraversare questa zona, coinvolgendo diverse località lungo il tragitto. La tappa è programmata per la giornata di giovedì e prevede il passaggio attraverso varie municipalità campane.
Giovedì la carovana rosa effettuerà la tappa Paestum-Napoli, attraversando numerose città della Campania. Per consentire il regolare svolgimento della prova, Eav ha disposto alcuni necessari correttivi al normale esercizio. Come fa sapere lo stesso Ente Autonomo Volturno, infatti, "in occasione.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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