Giro d' Italia parzialmente soppresse corse Circum

Il Giro d'Italia di quest'anno ha annunciato alcune modifiche al percorso delle corse Circum, che sono state parzialmente soppresse. Giovedì si svolgerà la tappa che collega Paestum a Napoli, passando per diverse città della regione Campania. La carovana rosa si prepara a attraversare questa zona, coinvolgendo diverse località lungo il tragitto. La tappa è programmata per la giornata di giovedì e prevede il passaggio attraverso varie municipalità campane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui