Trasporto pubblico locale corse soppresse e gravi disservizi a Latina | ecco perchè

Oggi a Latina si sono verificati numerosi disagi nel trasporto pubblico locale, con molte corse cancellate senza preavviso. La situazione ha causato notevoli difficoltà per pendolari e cittadini, che si sono trovati senza alternative pratiche per raggiungere le proprie destinazioni. La sospensione di diverse corse ha evidenziato problemi strutturali nel servizio, lasciando il trasporto pubblico sotto pressione.

Il 47% in meno della forza lavoro a causa di ferie, permessi e malattie. Di Cocco: "Già chiesto conto al gestore" Gravi disservizi nella giornata di oggi per il trasporto pubblico locale a Latina. Numerose corse sono state soppresse. Il gestore del servizio, la Csc, ha comunicato che l’assenza di autisti per malattia, insieme a permessi, riposi e congedi, ha determinato una riduzione del personale disponibile pari a circa il 47% della forza lavoro in servizio. Una percentuale particolarmente significativa che ha inciso in maniera diretta sulla regolarità dell’esercizio. L’amministrazione ha avviato un confronto affinché vengano individuate e adottate con la massima tempestività le misure necessarie al ripristino della piena regolarità del servizio e alla prevenzione di analoghe situazioni in futuro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

