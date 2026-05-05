Papa a Napoli chiuse tutte le scuole Circum | aggiunte 8 corse

Durante una riunione del Comitato per l’Ordine e la pubblica sicurezza, è stata comunicata la chiusura di tutte le scuole a Napoli in vista della visita del papa. Inoltre, la Circumvesuviana ha annunciato l’aggiunta di otto corse per agevolare gli spostamenti dei pendolari in quella giornata. Le autorità hanno seguito le indicazioni del prefetto di Napoli, Michele di Bari, relative alle misure di sicurezza per l’evento.

Nel corso di una lunga seduta del Comitato per l’Ordine e la pubblica sicurezza, le indicazioni del prefetto di Napoli, Michele di Bari, per la visita di papa Leone XIV, sarebbero state quelle di chiudere tutte le scuole della città. Indicazioni che sono state ratificate in una ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi nel tardo pomeriggio di ieri. Sotto il profilo della mobilità restano le indicazioni anticipate da Il Mattino (Municipalità 1, 2 e 4) salvo richieste dell’ultim’ora da parte del questore Maurizio Agricola per garantire safety e security. Lungo l’elenco delle strade interessate: Rotonda Diaz, via Caracciolo, piazza Vittoria, via...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Papa a Napoli, chiuse tutte le scuole. Circum: aggiunte 8 corse Notizie correlate Visita Papa Leone a Napoli: resteranno chiuse tutte le scuole della cittàIl Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato oggi l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel... Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàOrdinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Papa a Napoli, in ventimila prenotati al Plebiscito: scuole chiuse, piano traffico e pulizia; Visita di Papa Leone a Napoli: ecco tutte le strade chiuse; Papa a Napoli: città blindata, tutte le strade chiuse venerdì 8 maggio; Papa Leone XIV a Napoli, arriva il piano traffico per la città: quali strade chiudono. Papa a Napoli, chiuse tutte le scuole. Circum: aggiunte 8 corseNel corso di una lunga seduta del Comitato per l’Ordine e la pubblica sicurezza, le indicazioni del prefetto di Napoli, Michele di Bari, per la visita di papa Leone XIV, sarebbero ... ilmattino.it Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàOrdinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV ... fanpage.it Grazie al cielo papa Leone riparte da #Paceminterris: nell'era atomica la guerra come strumento di giustizia non esiste x.com Rubio giovedì in Vaticano. Trump contro il Papa: “Mette in pericolo molto cattolici”. #5maggio - facebook.com facebook