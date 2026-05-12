Giro d’Italia nel sud pontino scuole chiuse anche a Sperlonga Come cambia la viabilità

Da latinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sperlonga, nel sud pontino, le scuole resteranno chiuse venerdì 15 maggio in vista del passaggio del Giro d’Italia. La carovana rosa è attesa in zona, e si stanno modificando alcune strade per consentire il transito della gara ciclistica. La viabilità locale sarà interessata da variazioni temporanee, mentre le autorità stanno predisponendo le misure necessarie per la sicurezza dell’evento.

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Anche Sperlonga si prepara al passaggio del Giro d’Italia. L’attesa è ormai quasi finita con l’arrivo della carovana rosa previsto per la giornata di venerdì 15 maggio. La settima tappa parte da Formia e termina al Blockhaus per quella che è la tratta più lunga di questa 109esima edizione del.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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