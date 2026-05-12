Giro d’Italia nel sud pontino scuole chiuse anche a Sperlonga Come cambia la viabilità

A Sperlonga, nel sud pontino, le scuole resteranno chiuse venerdì 15 maggio in vista del passaggio del Giro d’Italia. La carovana rosa è attesa in zona, e si stanno modificando alcune strade per consentire il transito della gara ciclistica. La viabilità locale sarà interessata da variazioni temporanee, mentre le autorità stanno predisponendo le misure necessarie per la sicurezza dell’evento.

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