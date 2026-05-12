Giro d’Italia Narvaez beffa tutti in volata e vince la 4° tappa Ciccone si prende la maglia rosa

Nella quarta tappa del Giro d’Italia, lunga 138 chilometri tra Catanzaro e Cosenza, Jhonatan Narvaez ha conquistato la vittoria in volata davanti al venezuelano Orluis Aular. La corsa si è conclusa con il colombiano che ha superato gli avversari negli ultimi metri. Nel frattempo, il ciclista che indossa la maglia rosa ha mantenuto la leadership, confermandosi in testa alla classifica generale.

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Jhonatan Narvaez vince la quarta tappa del Giro d’Italia, la Catanzaro – Cosenza di 138 km, precedendo in volata e con una gran progressione il venezualano Orluis Aular (Movistar). L’italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) è invece la nuova maglia rosa. L’abruzzese in classifica generale guida con 4? di vantaggio sullo svizzero Jan Christen (Uae Emirates Xrg). Domani è prevista la quinta frazione, 203 km con partenza da Praia a Mare e arrivo a Potenza. “Questa vittoria è davvero enorme per me. Dopo la mia caduta in Australia a gennaio, ho trascorso tre mesi ad allenarmi in Ecuador. Voglio ringraziare mia moglie, la mia famiglia e la mia squadra che mi hanno sostenuto in questo periodo difficile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia, Narvaez beffa tutti in volata e vince la 4° tappa. Ciccone si prende la maglia rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026, Narvaez vince la tappa a Cosenza: maglia rosa a CicconeJhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza, la prima in Italia dopo le... Giro d’Italia 2026: Narvaez vince la tappa. Ciccone nuova maglia rosa. Giornata nera per SilvaCOSENZA – Festa in Calabria, soprattutto a Cosenza, dove Jhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia... Argomenti più discussi: Gli otto della UAE Emirates: Adam Yates capitano senza Almeida; Giro d’Italia 2016: tappa a Narváez, maglia rosa a Ciccone; Giro: Narvaez vince la quarta tappa, Ciccone è la nuova maglia rosa; Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Catanzaro-Cosenza: orari, percorso, tv. Il Cozzo Tunno spacca in due la frazione. [Thread di Previsioni] 2026 Giro d'Italia Tappa 4: Catanzaro > Cosenza - reddit.com reddit Who will win today’s stage? Pick your favorite! ?? Vote here play.giroditalia.it Chi vincerò la tappa di oggi? Scegli il tuo favorito! ?? Vota qui play.giroditalia.it #GirodItalia x.com Giro d’Italia 2026, Narvaez vince la tappa a Cosenza: maglia rosa a CicconeJhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza, la prima in Italia dopo le prime tre ... lapresse.it