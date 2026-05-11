La quinta tappa del Giro d’Italia 2026 attraverserà alcuni borghi della Basilicata, regione per la prima volta coinvolta nel passaggio della corsa. Il percorso prevede l’attraversamento di diversi comuni lucani, tra cui alcuni che non sono mai stati raggiunti prima dalla gara. Le strade della Val d’Agri saranno interessate dal percorso, con possibili ripercussioni sulla viabilità locale durante il passaggio della corsa.

? Punti chiave Quali comuni lucani vedranno passare la corsa per la prima volta?. Come influirà il percorso sulle strade della Val d'Agri?. Quanto spenderà la Regione per mettere in sicurezza i borghi?. Quale impatto economico avrà l'evento sul turismo della Basilicata?.? In Breve La Giunta regionale ha stanziato 4,7 milioni di euro per la manutenzione stradale.. Percorso tra Prestieri a 843 metri e Viggiano a 1.405 metri.. L'evento punta a generare 5,5 milioni di presenze con spesa media 124 euro.. L'assessore Francesco Cupparo promuove l'indotto per l'ospitalità e il commercio lucano.. Mercoledì 13 maggio 2026, la quinta tappa del 109esimo Giro d’Italia porterà la carovana rosa attraverso 204 chilometri di strade lucane, con un arrivo previsto a Potenza dopo una partenza da Praia a Mare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia 2026: la quinta tappa sfida i borghi della Basilicata

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