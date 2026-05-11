Giro d?Italia Napoli cala il pokerissimo | al via la quinta tappa consecutiva Giovedì con la Paestum-Napoli un viaggio nella Magna Grecia

Da ilmattino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si corre la quinta tappa consecutiva del Giro d'Italia, con partenza da Paestum e arrivo in città. La gara si inserisce in un percorso che si snoda tra paesaggi storici e culturali, offrendo uno spettacolo di ciclismo continuo. La città, già protagonista di quattro tappe, si prepara a ricevere nuovamente i corridori, mentre gli appassionati attendono l’arrivo con entusiasmo. L’ultima volta che Napoli ha ospitato una tappa, il vincitore fu un ciclista in maglia rosa.

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L’ultima volta fu Francesco Moser, in maglia rosa, a tagliare il traguardo da vincitore sotto lo sguardo attento degli otto re della facciata di Palazzo Reale, nell’abbraccio del colonnato della Basilica di San Francesco di Paola, sul pavè di Piazza del Plebiscito, che dal suo falsopiano domina il golfo di Napoli. Era il 1979. Il prossimo giovedì, 14 maggio, 47 anni dopo, l’emozione di vedere le ruote dei corridori sfrecciare sul basolato e sfidarsi per la vittoria in una delle piazze più iconiche al mondo, tra le ali della folla, dopo lo strappetto al 4% di via Cesario Console, si rinnoverà. Napoli, infatti, accoglierà il Giro d’Italia per...🔗 Leggi su Ilmattino.it

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