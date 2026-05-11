Giro d?Italia Napoli cala il pokerissimo | al via la quinta tappa consecutiva Giovedì con la Paestum-Napoli un viaggio nella Magna Grecia

A Napoli si corre la quinta tappa consecutiva del Giro d'Italia, con partenza da Paestum e arrivo in città. La gara si inserisce in un percorso che si snoda tra paesaggi storici e culturali, offrendo uno spettacolo di ciclismo continuo. La città, già protagonista di quattro tappe, si prepara a ricevere nuovamente i corridori, mentre gli appassionati attendono l’arrivo con entusiasmo. L’ultima volta che Napoli ha ospitato una tappa, il vincitore fu un ciclista in maglia rosa.

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L’ultima volta fu Francesco Moser, in maglia rosa, a tagliare il traguardo da vincitore sotto lo sguardo attento degli otto re della facciata di Palazzo Reale, nell’abbraccio del colonnato della Basilica di San Francesco di Paola, sul pavè di Piazza del Plebiscito, che dal suo falsopiano domina il golfo di Napoli. Era il 1979. Il prossimo giovedì, 14 maggio, 47 anni dopo, l’emozione di vedere le ruote dei corridori sfrecciare sul basolato e sfidarsi per la vittoria in una delle piazze più iconiche al mondo, tra le ali della folla, dopo lo strappetto al 4% di via Cesario Console, si rinnoverà. Napoli, infatti, accoglierà il Giro d’Italia per...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Giro d?Italia, Napoli cala il pokerissimo: al via la quinta tappa consecutiva. Giovedì con la Paestum-Napoli un viaggio nella Magna Grecia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026: Napoli accoglie la tappa Paestum-NapoliAl fianco della Città Metropolitana di Napoli, quest’anno, anche la Regione Campania per il supporto alla tappa, in particolare per Paestum e il... Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa Paestum-Napoli il 14 maggio: orari, comuni attraversati e piano traffico Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 6: Percorso, orari, altimetria 14 maggio, dove vedere | Ciclismo; Il Giro d'Italia arriva in Campania: Paestum-Napoli è la sesta tappa della corsa in rosa; Giro d’Italia 2026, tappa Paestum-Napoli il 14 maggio: orari, comuni attraversati e piano traffico; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Napoli. 14 maggio · Giro d'Italia, tappa Paestum > Napoli. A Brusciano: Giglio simbolico in piazza, omaggio a Crescenzo D'Amore (campione del mondo Juniores 1997). La pista ciclabile in costruzione sarà dedicata a lui. #GiroDItalia #Brusciano x.com È un itinerario ben pianificato per la Costiera Amalfitana / Napoli? reddit Giro d'Italia 2026 a Napoli, scuole chiuse in provincia: l'elenco di tutti i comuniIl 14 maggio 2026 il Giro d'Italia farà tappa a Napoli, per la quinta volta consecutiva la corsa rosa arriva in città. Quest'anno, però, con un arrivo di tappa ... ilmattino.it