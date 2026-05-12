Giro d’Italia | dal sole calabrese al peggioramento meteo nelle Marche
Il Giro d’Italia attraversa oggi le Marche, dove il maltempo si sta intensificando con pioggia e vento. Le condizioni meteorologiche più severe sono concentrate nelle zone degli Appennini, dove si prevede un calo di temperatura e un aumento delle perturbazioni. La direzione di gara ha annunciato di aver adottato misure di sicurezza, tra cui l’eventuale sospensione delle tappe in caso di condizioni troppo avverse. I corridori devono fare i conti con il peggioramento del tempo rispetto alle calde giornate calabresi.
? Punti chiave Come influenzerà il freddo dell'Appennino la classifica dei corridori?. Quali misure adotterà la direzione di gara per le supercelle marchigiane?. Perché la tappa tra Chieti e Fermo è considerata la più pericolosa?. Quando la pioggia costante diventerà un rischio per la sicurezza degli atleti?.? In Breve Martedì 12 maggio tappa Catanzaro-Cosenza con temperature sopra i 20 gradi.. Mercoledì 13 maggio percorso Praia a Mare-Potenza con calo della pressione atmosferica.. Giovedì 14 maggio pioggia costante tra Paestum e Napoli su asfalto scivoloso.. Venerdì 15 maggio salita al Blockhaus a 1.700 metri con clima invernale.. Il Giro d’Italia 2026 si prepara a una settimana di estremi meteorologici, partendo dal sole della Calabria per arrivare alle supercelle previste nelle Marche sabato 16 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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