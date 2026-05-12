Giro d’Italia | dal sole calabrese al peggioramento meteo nelle Marche

Il Giro d’Italia attraversa oggi le Marche, dove il maltempo si sta intensificando con pioggia e vento. Le condizioni meteorologiche più severe sono concentrate nelle zone degli Appennini, dove si prevede un calo di temperatura e un aumento delle perturbazioni. La direzione di gara ha annunciato di aver adottato misure di sicurezza, tra cui l’eventuale sospensione delle tappe in caso di condizioni troppo avverse. I corridori devono fare i conti con il peggioramento del tempo rispetto alle calde giornate calabresi.

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? Punti chiave Come influenzerà il freddo dell'Appennino la classifica dei corridori?. Quali misure adotterà la direzione di gara per le supercelle marchigiane?. Perché la tappa tra Chieti e Fermo è considerata la più pericolosa?. Quando la pioggia costante diventerà un rischio per la sicurezza degli atleti?.? In Breve Martedì 12 maggio tappa Catanzaro-Cosenza con temperature sopra i 20 gradi.. Mercoledì 13 maggio percorso Praia a Mare-Potenza con calo della pressione atmosferica.. Giovedì 14 maggio pioggia costante tra Paestum e Napoli su asfalto scivoloso.. Venerdì 15 maggio salita al Blockhaus a 1.700 metri con clima invernale.. Il Giro d’Italia 2026 si prepara a una settimana di estremi meteorologici, partendo dal sole della Calabria per arrivare alle supercelle previste nelle Marche sabato 16 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro d’Italia: dal sole calabrese al peggioramento meteo nelle Marche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meteo, il sole dura poco: in arrivo temporali e nuovo peggioramento sull’ItaliaABBONATI A DAYITALIANEWS Weekend diviso tra sole e maltempo La parentesi di bel tempo sull’Italia è destinata a concludersi rapidamente. Previsioni meteo 1 maggio nelle Marche: ponte col sole e temperature in aumentoAncona, 30 aprile 2026 – Un ponte del primo maggio che si apre sotto il segno della stabilità e di condizioni generalmente favorevoli. Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d’Italia 2026: le tappe decisive, i favoriti e dove vederlo in tv; Giro d’Italia, la prima volta della Bulgaria; Giro d'Italia 2026 · Tappa 2: Percorso, orari, altimetria 9 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi. 14 maggio · Giro d'Italia, tappa Paestum > Napoli. A Frattaminore: erede dell'antica Atella (IV-III sec. a.C.), patria delle Fabulae Atellanae, le maschere di Maccus e Pappus tra le radici remote di Pulcinella. Denominazione attuale dal 1890. #GiroDItalia #Fratt x.com Dal YouTube al Giro d’Italia: Come le Unibet Rose Rockets si sono preparate per il loro debutto nel Grand Tour reddit Da dove passa il Giro d’Italia in Toscana: le tappe e i comuni toccati dalla carovana rosaLa corsa ciclistica che unisce l’Italia toccherà in particolare la costa, con Viareggio e Massa. Ma anche la provincia di Lucca. Il tutto tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio, dopo l’arrivo della dome ... lanazione.it