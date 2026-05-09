Dopo alcuni giorni di sole, le previsioni indicano un rapido cambiamento del tempo nel paese, con l’arrivo di temporali e un ulteriore peggioramento. Il cielo sereno sarà breve e si prospetta un nuovo episodio di maltempo che interesserà diverse regioni italiane. Le condizioni meteo attuali segnano la fine di una fase di sole stabile, mentre le perturbazioni si avvicinano, portando pioggia e temporali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Weekend diviso tra sole e maltempo. La parentesi di bel tempo sull’Italia è destinata a concludersi rapidamente. Dopo alcune ore di stabilità e temperature gradevoli, una nuova perturbazione atlantica è pronta a riportare piogge, temporali e un deciso calo delle temperature su diverse regioni della Penisola, soprattutto al Nord. Secondo gli esperti meteo, la giornata di sabato rappresenterà soltanto una breve tregua prima di un nuovo peggioramento destinato a caratterizzare buona parte della prossima settimana. Toscana già colpita da piogge eccezionali. Gli esperti segnalano una situazione particolarmente delicata in Toscana, dove in alcune aree settentrionali sarebbe già caduta una quantità di pioggia pari al doppio della media mensile.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo, il sole dura poco: in arrivo temporali e nuovo peggioramento sull’Italia

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